Il Segretario di Stato degli Stati Uniti è stato accolto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio. I due hanno scambiato una stretta di mano all'ingresso dell'edificio prima di entrare in una riunione ufficiale. L'incontro tra i rappresentanti dei due governi si è svolto nel contesto delle relazioni bilaterali e delle questioni di interesse comune. La visita è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli pubblicati.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, è arrivato a Palazzo Chigi per un incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad accogliere Rubio nel cortile interno della sede del governo è stato il consigliere diplomatico della premier, Fabrizio Saggio. La stretta di mano tra Meloni e Rubio è avvenuta poco dopo nella Sala dei Galeoni, davanti a fotografi e telecamere, prima dell’avvio del colloquio ufficiale tra i due. “Come stai?”, ha chiesto la presidente del Consiglio al suo ospite prima della tradizionale foto di rito. Nella delegazione statunitense è presente anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni riceve Rubio a Palazzo Chigi: la stretta di mano tra la premier e il segretario di Stato Usa

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