Il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha visitato il Vaticano e ha passato nel palazzo apostolico più di due ore e mezza. La sua visita si è conclusa recentemente, lasciando il luogo dove ha incontrato rappresentanti ecclesiastici. Non sono stati resi noti dettagli sugli argomenti trattati o sulle decisioni prese durante l'incontro. La visita si inserisce in un quadro di incontri diplomatici tra le parti.

È durata oltre due ore e trenta minuti la visita del Segretario di Stato Usa Marco Rubio in Vaticano. Dopo aver incontrato Papa Leone XIV, Rubio, che era giunto nella Santa Sede intorno alle 11:10, ha visto il Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Rubio a Roma, il Segretario di Stato Usa lascia il palazzo apostolico

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Il Segretario di Stato americano Marco Rubio sta lasciando il Vaticano dove ha incontrato prima il Papa e successivamente il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. La sua permanenza al Palazzo apostolico è stata complessivamente di due ore e mezza. x.com