Durante la trasmissione televisiva, un commentatore ha affermato che si stessero facendo gli interessi di un partito politico specifico. Questa dichiarazione è arrivata dopo aver sollevato un caso riguardante una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. La discussione ha suscitato reazioni e ha portato a nuove analisi sul ruolo dei soggetti coinvolti nel processo. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione mediatica e polemiche politiche.

"Facciamo gli interessi di Fratelli d'Italia". Dopo aver fatto esplodere il caso-Amico, l'ultimo "scoop" di Report in odor di fango e utilizzato come un manganello contro Giorgia Meloni, il giornalista di Rai 3 Sigfrido Ranucci va ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, e sembra aggiungere il danno alla beffa. "Non immaginavamo che Meloni fosse contenta di quello scatto, questo è certo - riconosce Ranucci, con fare sardonico -, ma non deve sottovalutare il lavoro giornalistico. Sappiamo benissimo che un selfie non vuol dire nulla, ma quello è un selfie con una persona che era lì quel giorno perché introdotta da tempo all'interno di Fratelli d'Italia, una sorta di coordinatore della Lombardia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ranucci a Otto e mezzo, sfregio a Meloni sul caso Amico: "Facciamo gli interessi di Fratelli d'Italia"

Otto e mezzo, sfregio Giannini alla Meloni: "O lo struzzo o l'opossum"Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, programma di approfondimento dei temi d’attualità e politica di La7, l’ospite Massimo Giannini ha criticato...

Schlein: “Meloni scelga se difendere il suo amico Trump o gli interessi dell’Italia”“Ogni potere ha un limite, come ha ricordato ieri la Corte Suprema degli Stati Uniti applicando la Costituzione”.

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, la pista della Camorra. L'auto è stata individuata; Attentato a Ranucci: Chi ha messo la bomba è arrivato dalla Campania; diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Sigfrido Ranucci e l'attentato sotto casa, Massimo Giletti rivela: La bomba fu piazzata da uomini della camorra.

Ranucci: 'Torna Report con ancora più determinazione, novità sul Garante Privacy'Sarà il solito Report, se possibile con un pizzico di determinazione in più, promette Sigfrido Ranucci, ospite di Serena Bortone a Radio2 Stai Serena, parlando del ritorno della trasmissione di ... ansa.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, nuove ipotesi e pista camorra: la rivelazione di Massimo GilettiAttentato del 16 ottobre 2025 a Sigfrido Ranucci: nuove ricostruzioni di Massimo Giletti, ipotesi investigative e possibili collegamenti con la criminalità organizzata campana. notizie.it

#ottoemezzo Sigfrido Ranucci sul rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump x.com

Report e Sigfrido Ranucci hanno pubblicato e diffuso questa foto a dir poco imbarazzante. Ritrae la futura Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ripresa in un selfie con Gioacchino Amico, collaboratore di giustizia nel processo Hydra, ex referente del clan S - facebook.com facebook