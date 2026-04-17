Trump | | L' Italia non c' è stata per noi noi non ci saremo per loro Meloni incontra Zelensky a Palazzo Chigi

In un messaggio pubblicato sui social, un ex presidente ha affermato che l'Italia non è stata presente per gli Stati Uniti e che, di conseguenza, non ci saranno supporti reciproci. A corredo del post, ha allegato un articolo del Guardian datato 31 marzo, che riporta la notizia del rifiuto da parte italiana di consentire l’uso di una base in Sicilia agli aerei americani coinvolti nel trasporto di armi per il conflitto in Iran. Nel frattempo, una leader nazionale ha incontrato il presidente ucraino a Palazzo Chigi.

"L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro". Lo afferma Donald Trump sul social Truth, allegando al suo messaggio un articolo del Guardian del 31 marzo dal titolo "L'Italia nega l'uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran". Nuovo attacco di Trump. Meloni: "Non si può dividere l'Occidente" Per il secondo giorno di fila Donald Trump attacca Giorgia Meloni. "È stata negativa", il nuovo affondo, sempre legato alla postura italiana sulla guerra in Iran. Rispondendo alla giornalista star di Fox Maria Bartiromo (a cui il governo sette mesi fa concesse la...🔗 Leggi su Feedpress.me

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