Meloni incontra Rubio | confronto diretto tra alleati sulla stabilità internazionale

Da dayitalianews.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra la presidente del Consiglio italiano e un senatore statunitense. La discussione ha riguardato questioni di stabilità internazionale e alleanze tra i due paesi. Sono stati affrontati temi di interesse comune senza dichiarazioni ufficiali al termine dell'incontro. Nessuna comunicazione è stata diffusa sui dettagli delle conversazioni o sulle prossime mosse.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Colloquio a Palazzo Chigi tra Italia e Stati Uniti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto oggi, 8 maggio, a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio per un incontro dedicato ai principali temi internazionali e ai rapporti tra Roma e Washington. Nel corso del faccia a faccia, definito da Meloni “ampio e costruttivo”, sono stati affrontati diversi dossier strategici, a partire dal rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle crisi geopolitiche più delicate che coinvolgono lo scenario globale. I temi al centro del vertice. Tra gli argomenti discussi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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