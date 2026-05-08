Meloni incontra Rubio | ‘Confronto ampio e costruttivo’

Da ildifforme.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier italiana ha incontrato il segretario di Stato degli Stati Uniti in un incontro a Palazzo Chigi. Durante l'incontro, i due hanno discusso di vari temi, scambiando opinioni su questioni di interesse comune. La riunione si è svolta in un clima definito ampio e costruttivo, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

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A Palazzo Chigi faccia a faccia tra la premier italiana Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA, Marco Rubio. Al centro del confronto: crisi internazionali, sicurezza energetica e rapporti transatlantici La presidente del ConsiglioGiorgia Meloniha ricevuto a Palazzo Chigi il segretario di Stato americanoMarco Rubioper un incontro definito “ampio e costruttivo”. Nel colloquio sono stati affrontati numerosi dossier strategici: dai rapporti bilaterali traItalia e Stati Unitialle principalicrisi internazionali, tra cui il Medio Oriente, la stabilizzazione della Libia e i processi di pace in Libano e Ucraina. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla libertà di navigazione nelloStretto di Hormuz, snodo cruciale per gli equilibri energetici globali.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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