La premier italiana ha incontrato il segretario di Stato degli Stati Uniti in un incontro a Palazzo Chigi. Durante l'incontro, i due hanno discusso di vari temi, scambiando opinioni su questioni di interesse comune. La riunione si è svolta in un clima definito ampio e costruttivo, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

A Palazzo Chigi faccia a faccia tra la premier italiana Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA, Marco Rubio. Al centro del confronto: crisi internazionali, sicurezza energetica e rapporti transatlantici La presidente del ConsiglioGiorgia Meloniha ricevuto a Palazzo Chigi il segretario di Stato americanoMarco Rubioper un incontro definito “ampio e costruttivo”. Nel colloquio sono stati affrontati numerosi dossier strategici: dai rapporti bilaterali traItalia e Stati Unitialle principalicrisi internazionali, tra cui il Medio Oriente, la stabilizzazione della Libia e i processi di pace in Libano e Ucraina. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla libertà di navigazione nelloStretto di Hormuz, snodo cruciale per gli equilibri energetici globali.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni incontra Rubio: ‘Confronto ampio e costruttivo’

Notizie correlate

Rubio da Meloni per ribadire che «l’Italia è un partner strategico per gli Usa». La premier: «Confronto ampio e costruttivo»Un colloquio durato circa un’ora e mezza, durante il quale sono stati affrontati i principali dossier di politica estera con particolare attenzione...

Rubio a Roma. Venerdì incontra Meloni, Tajani e CrosettoIn Italia il dibattito politico è concentrato sulla visita del Segretario di Stato americano Rubio.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Meloni-Rubio, oggi incontro per ricucire dopo gli attacchi di Trump; Roma, Rubio vede Meloni e Tajani: 'Spero in seria proposta dell'Iran'; Tensioni tra Italia e Stati Uniti, Meloni conferma incontro con Rubio; Meloni prepara l'incontro con Rubio, il governo difende Leone.

Meloni incontra Rubio: 'Dialogo franco tra alleati per interessi comuni'La presidente del Consiglio ha enfatizzato la necessità di mantenere un dialogo aperto e proficuo tra nazioni alleate, rimarcando come Italia e Stati Uniti condividano profondi valori democratici e ... it.blastingnews.com

Incontro a Palazzo Chigi. Meloni: 'Dialogo franco tra alleati'. Rubio: 'Sul ritiro delle truppe decide Trump'Stretta di mano e scambio di baci tra la premier e il segretario di Stato Usa. Prima il bilaterale col ministro degli Esteri (ANSA) ... ansa.it

Meloni incontra Rubio. Sul tavolo Hormuz, energia e, soprattutto, il Libano Di Gianluca De Rosa Il Segretario di stato americano vedrà anche Crosetto e Tajani. Il vicepremier: "I rapporti transatlantici non dipendono dalle battute, parleremo di cose concrete - facebook.com facebook

Meloni incontra Rubio. Sul tavolo Hormuz, energia e, soprattutto, il Libano. Di @GianlucaDeRosaS x.com