Negli ultimi giorni si sono diffuse voci su possibili cambiamenti nella leadership politica, con alcune figure che potrebbero assumere ruoli di maggiore rilievo. In questo scenario, si parla di un'apertura a nuovi esponenti che potrebbero influenzare le scelte future, mentre si discute anche di un possibile riassetto delle alleanze. Tra i nomi menzionati compare quello di una figura femminile che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe assumere un ruolo centrale in un nuovo assetto moderato.

? Domande chiave Chi sono i nuovi builder che stanno sostituendo Meloni?. Come può Silvia Salis diventare il perno del nuovo assetto moderato?. Perché il controllo economico si è spostato da Torino a Milano?. Quali conseguenze avrà la frammentazione del PD sulla stabilità nazionale?.? In Breve Spostamento controllo strategico verso blocchi finanziari milanesi dopo crollo polo torinese Fiat.. Builder Berlusconi, Franceschini e Renzi mirano a creare assetto post-destra moderato.. Salis viene presentata come alternativa per dividere campo Schlein e Conte.. Giunta genovese include assessori legati a Bucci e precedenti esperienze PD..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni in crisi: emerge Silvia Salis per un nuovo assetto di potere

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