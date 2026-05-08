In un momento di tensione politica, si parla di un possibile cambiamento di umore della premier, con voci che indicano un coinvolgimento di figure vicine al cosiddetto Deep State. Recenti indiscrezioni suggeriscono che l’attenzione si sia spostata su una figura politica di rilievo, mentre i media stanno seguendo con attenzione gli sviluppi di questa situazione. Nessuna conferma ufficiale, ma l’attenzione resta alta sulle dinamiche interne al governo.

Per capire l’attuale cambio d’umore della premier bisogna unire puntini come nel gioco da vecchia Settimana Enigmistica (“la pista cifrata” o “dot link”) e – così – ottenere l’immagine di ciò che le ha fatto perdere il sonno; il cui avvio non può che essere il disastroso esito referendario del 23 marzo. Il momento in cui si è iniziato a capire che ormai la puffetta mannara andava perdendo l’aura di vincente, mentre iniziano ad apparire le stigmate della perdente. Dunque, comincia a risultare inefficace quale tutela degli equilibri considerati essenziali dal sistema di potere profondo che indirizza e governa il pensiero pensabile di una società sempre più opaca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni in piena crisi di nervi? Il Deep State punta su Silvia Salis

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