Silvia Salis tra sport politica e sfida delle donne al potere | ‘Genova sa resistere’

Silvia Salis, sindaca di Genova, ha rilasciato un'intervista al direttore de La Stampa, Andrea Malaguti. Nel colloquio, ha parlato delle sfide delle donne nel mondo della politica e dello sport, evidenziando come la città di Genova abbia mostrato capacità di resistenza. La discussione si è concentrata sulle difficoltà incontrate nel percorso di leadership e sulle iniziative messe in campo per promuovere il ruolo femminile.

“Genova è una città che sa ancora resistere“, con questa frase si apre l’intervista che la sindaca Silvia Salis ha rilasciato al direttore de La Stampa, Andrea Malaguti. Una dichiarazione che non è solo un omaggio alla sua città, ma anche la chiave di lettura di tutto il suo percorso politico. Nelle sue parole emerge un legame forte con Genova, una città che, come lei stessa suggerisce, ha fatto della resilienza una parte della propria identità. Salis ha quarant’anni ed è arrivata alla guida del capoluogo ligure dopo una lunga carriera nello sport. È stata una delle martelliste più forti dell’atletica italiana, con partecipazioni olimpiche e numerosi titoli nazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Genova, "Faccetta nera" risuona al luna park. Silvia Salis: "Gravissimo""Diffondere 'Faccetta nera' dalle casse di un’attrazione del Winter park a Ponte Parodi, a Genova, come successo ieri sera, è un gesto di una gravità...

Genova, al Luna Park invernale risuona ‘Faccetta nera’: la reazione della sindaca Silvia SalisNella serata di ieri, sabato 10 gennaio, tra le luci e la musica del Luna Park invernale di Genova, un episodio ha scosso visitatori e istituzioni.

Silvia Salis: Alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare uomini pagati tre volte più delle donne. Dal 2026 premi ugualiLa sindaca annuncia lo stop al divario nei compensi tra gli equipaggi: dal 2026 le atlete del galeone femminile riceveranno lo stesso compenso degli uomini. ilsecoloxix.it

Incontro tra Sucu, presidente Genoa, e sindaca Salis, nell'interesse della città e dello sportBreve incontro conoscitivo questa mattina a Palazzo Tursi tra il presidente del Genoa Dan Sucu e la sindaca Silvia Salis. Sucu si è recato a Tursi intorno alle 11, accompagnato da Flavio ... genova.repubblica.it

Silvia Salis: "Se fossi premier, userei l'intelligenza artificiale contro gli evasori fiscali" x.com

La sindaca di Genova Silvia Salis ha presentato un esposto alla corte dei conti e uno alla procura della Repubblica per denunciare eventuali mancanze della giunta precedente sulla tassa sugli imbarchi per i crocieristi. Sempre la prima cittadina ha denunciat - facebook.com facebook