Un nuovo capitolo si apre nel panorama diplomatico internazionale con l’Italia e la Santa Sede che assumono un ruolo di mediatori tra gli Stati Uniti e altre nazioni. Recenti incontri hanno visto la presenza di un rappresentante statunitense vicino ai vertici italiani e vaticani, con l’obiettivo di favorire un disgelo tra la Casa Bianca e il Vaticano. Questi sviluppi confermano un’intensificazione dei rapporti tra Roma, Washington e il Vaticano su temi di fede e difesa.

Il panorama diplomatico internazionale si arricchisce di un nuovo e cruciale capitolo che vede protagonista l’Italia e la Santa Sede nel ruolo di mediatori e interlocutori privilegiati per la politica estera statunitense. Secondo quanto riportato dalle recenti anticipazioni giornalistiche, il segretario di stato americano Marco Rubio si prepara a una missione istituzionale di alto profilo che lo porterà a Roma e in Vaticano nel corso della prossima settimana. Questa visita, programmata per le giornate di giovedì e venerdì, assume una valenza strategica fondamentale nel contesto di quello che viene definito un percorso di disgelo tra le diverse autorità coinvolte, puntando a ristabilire canali di comunicazione più fluidi e collaborazioni più strette su temi di portata globale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rubio alla corte di Meloni e Parolin, l’asse Washington-Roma tra fede e difesa: obiettivo disgelo tra Casa Bianca e Vaticano

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