Melania Trump cita lempatia’ del marito | scattano le risate alla Casa Bianca

(Adnkronos) – Un momento imbarazzante alla Casa Bianca è diventato virale dopo il discorso della first lady Melania Trump durante un evento dedicato alle madri dei militari americani. Nel suo discorso, Melania ha elogiato il marito, il presidente Donald Trump, definendolo un leader forte ma anche empatico. Proprio la parola 'empatia' ha però scatenato le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Melania Trump, il documentario sul ritorno alla Casa Bianca #lapresse

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