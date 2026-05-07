Trump e Melania siparietto romantico alla Casa Bianca

Durante un evento alla Casa Bianca dedicato alle famiglie dei militari americani in occasione della Festa della Mamma, è stato osservato un momento romantico tra l’ex presidente e la sua ex first lady. La cerimonia si è svolta nel rispetto del protocollo istituzionale, con la presenza di ospiti e famiglie, e ha visto anche interventi di vari rappresentanti ufficiali. La coppia è stata fotografata mentre si scambiava parole e sguardi affettuosi.

Momento romantico alla Casa Bianca durante l’evento per la Festa della Mamma organizzato da Donald Trump e dalla first lady Melania, dedicato alle famiglie dei militari americani. Nel suo intervento, Melania ha descritto il marito non solo come un “forte comandante in capo”, ma anche come “un leader premuroso”, capace di ricordare che “ogni soldato americano è il figlio di qualcuno”. Parole che hanno provocato divertimento nella sala. Subito dopo, Donald e Melania si sono guardati sorridendo, regalando un piccolo siparietto romantico davanti agli ospiti presenti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump e Melania, siparietto romantico alla Casa Bianca Trump e Melania, siparietto romantico alla Casa Bianca per la Festa della Mamma Notizie correlate Trump e Melania alla cena dei corrispondenti della Casa BiancaDonald Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca insieme alle First Lady Melania. Leggi anche: Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca, ricevuti da Trump e Melania Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le migliori battute in humour inglese di Re Carlo alla Casa Bianca; Usa, le migliori battute in humour inglese di Re Carlo alla Casa Bianca; Usa le migliori battute in humour inglese di Re Carlo alla Casa Bianca. Usa, siparietto romantico tra Trump e Melania alla Casa Bianca(LaPresse) Momento romantico alla Casa Bianca durante l’evento per la Festa della Mamma organizzato da Donald Trump e dalla first lady ... stream24.ilsole24ore.com Le migliori battute in humour inglese di Re Carlo alla Casa BiancaUn vero e proprio one man show quello del Re Carlo alla Casa Bianca. Durante la cena di gala organizzata, il sovrano britannico si è esibito in un discorso coronato da molte battute in pieno stile h ... lanuovasardegna.it Oggi l’incontro per parlare di temi esteri e dopo le critiche della Casa Bianca. Domani il vertice con la premier e Tajani - facebook.com facebook Il piano #ProjectFreedom, avviato lunedì dalla Casa Bianca, è stato temporaneamente sospeso. Lo ha annunciato #Trump con un post su Truth, facendo nuovamente marcia indietro su un’iniziativa tanto ambiziosa quanto difficile da realizzare. E mentre lo sto x.com