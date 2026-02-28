Asl Brindisi | si cercano medici con partita Iva per Unità operative Medicina d’emergenza urgenza

La Asl Brindisi ha aperto una procedura per trovare medici con partita Iva da inserire nelle Unità operative di Medicina d’emergenza e urgenza. L’avviso pubblico riguarda incarichi di lavoro autonomo e mira a selezionare professionisti disponibili a collaborare con le strutture ospedaliere locali. La ricerca si rivolge a medici interessati a lavorare in ambito di emergenza e pronto soccorso.

BRINDISI - La Asl Brindisi ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione d'interesse per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo destinati a medici da impiegare nelle Unità operative complesse di Medicina d'emergenzaurgenza aziendali.L'avviso prevede il conferimento di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Medicina d'urgenza, come renderla di nuovo appetibile per i giovani mediciL'analisi di Lorenzo Ghiadoni, professore Ordinario di Medicina Interna e direttore UO Medicina d'urgenza universitaria a Pisa. Emergenza-urgenza, potenziamento della rete di elisoccorso: 5,6 milioni dall'AslL'Asl di Salerno dà un'accelerata decisiva al potenziamento della rete di emergenza-urgenza, sbloccando un investimento strategico destinato a...