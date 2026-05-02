Nella sesta partita dei playoff NBA, i Raptors hanno vinto contro i Cavs grazie a un tiro da tre punti di RJ Barrett sulla sirena. La conclusione della partita ha portato la serie a gara-7, con entrambe le squadre ancora in corsa per la qualificazione. La sfida si è conclusa con un colpo di scena, lasciando aperto l’esito finale del confronto.

Si chiude con un colpo di scena gara-6 tra Raptors e Cavs, con RJ Barrett che segna in modo rocambolesco la tripla che consegna la vittoria a Toronto e che manda il confronto alla sfida decisiva. I Lakers chiudono i conti contro i Rockets, avanzando al secondo turno, mentre i Magic sprecano un importante vantaggio e saranno costretti a giocarsi il tutto e per tutto in gara-7 contro i Pistons. Guarda gli highlights della notte Nba. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba playoff, highlights: RJ Barrett sulla sirena, Raptors e Cavs vanno a gara-7

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