Rana va sotto poi tira fuori gli artigli e si prende anche Gara 2 contro Milano

Rana Verona ha vinto la seconda partita dei quarti di finale di Superlega contro Milano, dopo aver perso i primi due set. La squadra è riuscita a rimontare e conquistare il match, portandosi avanti 2-0 nella serie. La partita si è conclusa con una prestazione di squadra che ha permesso di ottenere la vittoria.

È stata una vittoria sofferta quella conquistata domenica da Rana Verona, che dopo essere andata sotto di due set ha tirato fuori dal cilindro una prestazione da vera squadra, riuscendo a conquistare gara 2 dei quarti di finale play off di Superlega, portandosi così 2-0 nella serie. Rispetto alla prima partita, Milano è stata più arrembante ed è riuscita a mettere in difficoltà gli scaligeri, che hanno ceduto i primi due parziali, per poi rimboccarsi le maniche, accorciare, agganciare e, con un finale al cardiopalma, strappare la vittoria in un tie-break infuocato.Keita best scorer della squadra con 21 punti, seguito Darlan a quota 18, mentre anche Mozic è andato in doppia cifra (13), così come Zingel (10 con l’82% in attacco). 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Pasta fresca all'uovo con vongole, rana pescatric e scampi con la sua bisque. La domenica è regola cucinare più gourmet Come dicevo tagliatelle all'uovo saltate in padella con salsa ai frutti di mare!! - facebook.com facebook