Mazzeo PD | Ad Avellino siamo stanchi con Pizza si volta pagina

A poche settimane dalle elezioni comunali, la candidata consigliera del Partito Democratico a Avellino ha dichiarato che la città è stanca e ha annunciato un cambiamento con il sostegno al candidato sindaco Nello Pizza. La candidata ha anche risposto alle critiche riguardanti presunte incoerenze nel suo percorso politico, sottolineando la volontà di voltare pagina.

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Avellino, 8 maggio 2026 – A poche settimane dalle elezioni amministrative di Avellino, Nicole Mazzeo, candidata consigliera comunale nella lista del Partito Democratico a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza, traccia le sue priorità programmatiche e risponde a chi la accusa di incoerenza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino, Alaia (PD): “Pizza è il sindaco che serve ad Avellino”Avellino – “La campagna elettorale per le amministrative nella città di Avellino è appena iniziata. Amministrative ad Avellino, il PD si riunisce oggi per scegliere il candidato sindaco: in pole Nello PizzaIl PD di Avellino si riunisce questa sera, presso la sede della segreteria provinciale di Via Tagliamento, per trovare un accordo decisivo sul nome...