Maxi sequestro di cocaina a Corsico | 23enne scoperto con 12 chili di droga Sul mercato avrebbe fruttato mezzo milione di euro

Da ilgiorno.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 8 maggio 2026, i Carabinieri della Stazione di Buccinasco hanno arrestato un uomo di 23 anni a Corsico, lungo viale della Resistenza. Durante un controllo, sono stati trovati in suo possesso circa 12 chilogrammi di cocaina e più di 30mila euro in contanti. Secondo le prime stime, la droga avrebbe potuto generare un guadagno di circa mezzo milione di euro sul mercato illecito.

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Corsico (Milano), 8 maggio 2026 - I Carabinieri della Stazione di Buccinasco hanno arrestato un cittadino marocchino di 23 anni lungo viale della Resistenza, a Corsico, dopo averlo trovato in possesso di circa 12 chilogrammi di cocaina e oltre 30mila euro in contanti. L'operazione è nata   durante un controllo alla circolazione stradale tra i comuni di Corsico e Buccinasco. I militari hanno fermato una BMW a noleggio di grossa cilindrata, alla cui guida si trovava il giovane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. La perquisizione e la scoperta. Durante la perquisizione dell'auto, i carabinieri hanno rinvenuto numerosi panetti di cocaina, diverse chiavi di autovetture e tre iPhone di ultima generazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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