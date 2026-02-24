Corsico macchina imbottita di droga | 2 arresti e sequestrata cocaina per un milione di euro

Un'auto imbottita di droga ha portato a due arresti e al sequestro di cocaina del valore di un milione di euro. I carabinieri hanno intercettato il veicolo tra Corsico e Rozzano e hanno scoperto quasi 4,5 chili di narcotico nascosti nel bagagliaio. La scoperta ha portato alla cattura di due uomini, sospettati di far parte di un traffico di droga. La droga era pronta per essere spacciata sui mercati locali.

Corsico (Milano), 24 febbraio - Operazioni antidroga dei carabinieri Tra Corsico e Rozzano che hanno portato, tra l’altro, anche al sequestro di quasi 4,5 chilogrammi di cocaina nascosti in un’automobile e a quattro arresti. Maxi sequestro cocaina. Duro colpo più duro al narcotraffico locale: i carabinieri durante un controllo in una zona popolare di Corsico hanno notato un’ autovettura di grossa cilindrata parcheggiata, con gli occupanti vistosamente nervosi e in allerta. Immediato il controllo, che ha portato alla scoperta di un ingente carico: quasi 4,5 chilogrammi di cocaina occultati a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

