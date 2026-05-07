Scacco alla camorra smantellato maxi traffico di droga | arrestate 26 persone

Le forze dell’ordine hanno arrestato 26 persone coinvolte in un traffico di droga di grandi dimensioni. Tra queste, 18 sono finite in carcere e 8 sono ai domiciliari con braccialetto elettronico. Le accuse principali riguardano l’associazione finalizzata al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra in un’azione più ampia di contrasto alla criminalità organizzata nel settore dello spaccio di droga.

I carabinieri hanno tratto in arresto 26 persone (di cui 18 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 8 a quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico) accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Roma, arrestate 7 persone per traffico di droga: tra questi ci sono tre poliziotti(Adnkronos) – Sette persone sono state arrestate nella mattinata di oggi perché gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al... Maxi operazione anti droga: due persone arrestate e oltre 32 chili di cocaina ed eroina sequestratiMilano, 2 maggio 2026 – Maxi operazione anti spaccio tra il sud Milanese, il Lodigiano e la Bergamasca. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scacco alla camorra, smantellato maxi traffico di droga: arrestate 26 persone; Napoli, Secondigliano, scacco al clan Di Lauro, smantellato traffico di droga con gang albanesi, 14 in manette VIDEO. Scacco alla camorra, smantellato maxi traffico di droga: arrestate 26 personeNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... napolitoday.it Nel libro 'Scacco alla camorra' il riscatto di ErcolanoÈ stato presentato nella biblioteca De Marsico di Castel Capuano, a Napoli, il libro Scacco alla camorra, edito da Guida Editori e scritto dal giornalista de Il Mattino Ciro Formisano sulla storia d ... ansa.it Blitz dei carabinieri al Tuscolano, scacco matto al clan Senese: 18 arresti Le accuse sono pesantissime: dal traffico di droga al sequestro di persona, fino al tentato omicidio. Molti degli episodi sono aggravati dal metodo mafioso. Cosa ne pensi di questa - facebook.com facebook