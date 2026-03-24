Ottocento metri cubi di rifiuti, pericolosi e non, abbandonati nel piazzale di un’abitazion: indagate tre persone, coinvolte anche alcune imprese nella presunta gestione illecita. I carabinieri del nucleo forestale di Campello sul Clitunno, in seguito a un controllo sul trasporto di rifiuti su strada, hanno accertato delle irregolarità e un’attività abusiva di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. I militari campellini, delegati dall’autorità giudiziaria, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un uomo indagato insieme ad altre due persone ed è stato sequestrato un ingente quantitativo di rifiuti di ogni genere. I... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi discarica abusiva a Campello. Rinvenuti 800 metri cubi di rifiuti

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