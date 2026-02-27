Max Richter il compositore e musicista all' Auditorium Parco della Musica

Il compositore britannico Max Richter si esibirà all'Auditorium Parco della Musica di Roma nel corso del suo nuovo tour europeo. Dopo aver concluso un tour mondiale che lo ha portato anche in Italia questa estate, Richter torna nella capitale per presentare le sue ultime composizioni. L'evento si svolgerà nelle prossime settimane e attirerà appassionati di musica classica e contemporanea.

Dopo un acclamato tour mondiale che ha fatto tappa in Italia quest'estate, il celebre compositore e musicista britannico Max Richter torna a Roma con il suo nuovo tour europeo. Il 1 marzo porterà in scena all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone uno spettacolo che sarà suddiviso in due parti: nella prima parte presenterà "In A Landscape", nella seconda "The Notebook". La notizia del tour arriva a pochi giorni dall'annuncio della colonna sonora originale del nuovo film di Chloé Zhao, "Hamnet", firmata da Richter stesso. Considerato uno dei compositori più influenti e innovativi della sua generazione, Max Richter si è affermato per la sua capacità di fondere orchestrazioni classiche con elementi elettronici contemporanei.