Jazz Campus Orchestra all' Auditorium Parco della Musica

La Jazz Campus Orchestra si esibirà all'Auditorium Parco della Musica in un concerto che presenterà un repertorio di brani originali e arrangiamenti. L'ensemble, composto da giovani musicisti, porterà sul palco un sound ricco di sfumature e dinamiche diverse. L'evento si svolgerà in una serata dedicata alla musica jazz dal vivo, attirando appassionati e curiosi.

La Jazz Campus Orchestra entra in orbita con una nuova astronave di suoni, pronta a esplorare mondi lontani e ancora sconosciuti. È una vera macchina del tempo: dal ragtime di Scott Joplin fino alle visioni contemporanee di Esperanza Spalding, in un viaggio dove ogni brano cambia tempo, stile e colori. A bordo, astronauti dai 9 ai 17 anni e tre assetti diversi — Pool, Big Lab e Combo — che offrono tre punti di vista sul jazz e rendono la serata dinamica, piena di colpi di scena. Il concerto è anche un passaggio di testimone: i nuovissimi musicisti, entrati da pochi mesi, trovano spazio per mettersi in gioco e mostrare le proprie qualità; accanto a loro, i veterani della Jazz Campus Orchestra, pronti — come sempre — a sorprendere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

top jazz: l’artchipel orchestra votata miglior formazione dell’anno nel referendum della rivista musica jazzMILANO - È l’Artchipel Orchestra la migliore formazione dell’anno (2025): il collettivo milanese diretto e fondato dal batterista e compositore...

Gilberto Gil all'Auditorium Parco della MusicaGilberto Gil torna in Italia dopo 3 anni con “Gilberto Gil in concert", sarà a Roma, il 6 aprile, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone...

Sogni Distanti | Composizione di Andrea De Vecchis | Ink, Auditorium Parco della Musica

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Discussioni sull' argomento Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 22 febbraio al 1 marzo; International Spring Music Festival 2026 dal 9 marzo.

La Jazz Campus Orchestra debutta a Umbria JazzHanno tra i 7 e i 14 anni i giovani talenti della Jazz Campus Orchestra che sabato 16 luglio debutteranno a Umbria Jazz, nella rassegna UJ4KIDS, nei giardini di Santa Giuliana, a Perugia. Diretti da ... romasette.it

Jazz Campus Orchestra live all'Auditorium: i giovani musicisti guidati da Massimo Nunzi tra jazz e popLa Jazz Campus Orchestra, il progetto voluto dalla Fondazione Musica per Roma, nata nel 2019, è stata protagonista dal vivo sul palco del Teatro studio Borgna, all’Auditorium Parco della Musica. video.corriere.it

Filomena Campus. Campus Filomena Quartet · Sabbia e mirto. Ci vediamo giovedì sera al leggendario Vortex Jazz Club con Steve Lodder, Charlie Pyne, Rod Youngs e il nostro special guest Marco Gambino. We have fantastic news to share with you all! https - facebook.com facebook