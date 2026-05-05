Carlo Puca nuovo assessore all'Immagine di Napoli della giunta Manfredi vuole raccontare la città che non si vede

Il nuovo assessore all'Immagine di Napoli ha annunciato l’intenzione di mettere in luce aspetti poco noti della città. Tra gli obiettivi ci sono la promozione dell’evento internazionale dell'America’s Cup 2027 e lo sviluppo del polo digitale, che lui stesso definisce poco conosciuto. L’obiettivo è migliorare la percezione pubblica di Napoli, valorizzando sia grandi manifestazioni sia iniziative meno evidenti.