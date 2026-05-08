Mattarella in visita al palazzo Buontalenti per i 50 anni dell' Istituto Universitario Europeo
Il Presidente della Repubblica ha visitato il palazzo Buontalenti in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo. La visita si è svolta oggi e ha coinvolto rappresentanti dell’istituto e autorità locali. La cerimonia ha incluso un discorso celebrativo e l’esposizione di materiali storici relativi alla fondazione e allo sviluppo dell’ateneo. La visita si è conclusa con un breve tour degli ambienti dell’edificio.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato all’Istituto Universitario Europeo in occasione del 50esimo anniversario dell’Istituto. La visita si è svolta oggi, 8 maggio, a Palazzo Buontalenti, sede della Florence School of Transnational Governance, dove vengono formati i futuri.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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