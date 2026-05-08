Mattarella in visita al palazzo Buontalenti per i 50 anni dell' Istituto Universitario Europeo

Il Presidente della Repubblica ha visitato il palazzo Buontalenti in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo. La visita si è svolta oggi e ha coinvolto rappresentanti dell’istituto e autorità locali. La cerimonia ha incluso un discorso celebrativo e l’esposizione di materiali storici relativi alla fondazione e allo sviluppo dell’ateneo. La visita si è conclusa con un breve tour degli ambienti dell’edificio.

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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato all’Istituto Universitario Europeo in occasione del 50esimo anniversario dell’Istituto. La visita si è svolta oggi, 8 maggio, a Palazzo Buontalenti, sede della Florence School of Transnational Governance, dove vengono formati i futuri.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze, al Museo Galileo un incontro per i 50 anni dell’Istituto Universitario EuropeoFirenze, 7 maggio 2026 – In occasione del cinquantesimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo (Iue), il Museo Galileo ospita un incontro... I 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi dal 7 al 9 maggioFirenze, 30 aprile 2026 – L’Istituto Universitario Europeo di Fiesole compie 50 anni e l’anniversario sarà celebrato con tre giorni di eventi dal 7... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 40 anni di Internet in Italia: al CNR di Pisa una giornata per celebrare l’anniversario; Unione europea è progetto di pace. Metsola a Firenze chiede descalation; Metsola, 'dodici Stati vorrebbero entrare nell'Unione europea'; Una nuova sala a Palazzo Vecchio per David Sassoli: Firenze omaggia il giornalista e presidente del Parlamento europeo. Firenze, la visita di Mattarella in città: dalla Scuola Marescialli all’Istituto Universitario EuropeoGiornata fiorentina per il presidente Mattarella, che questa mattina ha assistito alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15° corso triennale degli Allievi Marescial ... 055firenze.it Mattarella a Firenze al giuramento degli allievi carabinieriIl capo dello Stato ha consegnato l'amaro al primo classificato, poi la visita privata all'Istituto universitario europeo (ANSA) ... ansa.it Istituto universitario europeo di Firenze: al via le celebrazioni per i 50 anni European University Institute - facebook.com facebook L'istituto universitario europeo compie 50 anni. Al Teatro del Maggio arrivano i vertici dell'Europa x.com