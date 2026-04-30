L'Istituto Universitario Europeo di Fiesole festeggia i suoi cinquant'anni con un programma di eventi che si svolgeranno dal 7 al 9 maggio. La celebrazione prevede incontri tra rappresentanti istituzionali, sessioni dedicate alla ricerca e momenti di partecipazione pubblica. L'iniziativa coinvolge diverse aree dell'istituto, offrendo l'opportunità di approfondire le attività svolte nel corso dei decenni. La tre giorni si svolge in diverse sedi e spazi della città.

Firenze, 30 aprile 2026 – L’ Istituto Universitario Europeo di Fiesole compie 50 anni e l’anniversario sarà celebrato con tre giorni di eventi dal 7 al 9 maggio tra istituzioni, ricerca e partecipazione pubblica. Le celebrazioni si apriranno il 7 maggio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e proseguiranno alla Badia Fiesolana con un vertice sulle università del futuro. Alla cerimonia di apertura interverranno la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Consiglio europeo António Costa e il presidente del Portogallo António José Seguro. Il programma degli eventi è stato presentato oggi a Firenze: l'8 maggio sarà di scena il festival della ricerca EuIdeas, mentre il 9 maggio, in occasione della Festa dell'Europa, Villa Salviati ospiterà l'Open Day degli Archivi storici dell'Unione europea.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi dal 7 al 9 maggio

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