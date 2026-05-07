La proposta di matrimonio a San Luca del giocatore virtussino Matt Morgan Il video

Il 29enne giocatore della Virtus ha chiesto la mano della sua partner a San Luca, davanti a un pubblico di amici e familiari. L'evento è stato filmato e condiviso sui social media, mostrando il momento in cui si è inginocchiato e ha consegnato l’anello. La scena si è svolta in un'atmosfera festosa, con il paesaggio come sfondo naturale. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle reazioni dei presenti o ai piani futuri.