La proposta di matrimonio a San Luca del giocatore virtussino Matt Morgan Il video
Il 29enne giocatore della Virtus ha chiesto la mano della sua partner a San Luca, davanti a un pubblico di amici e familiari. L'evento è stato filmato e condiviso sui social media, mostrando il momento in cui si è inginocchiato e ha consegnato l’anello. La scena si è svolta in un'atmosfera festosa, con il paesaggio come sfondo naturale. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle reazioni dei presenti o ai piani futuri.
Il 29enne si è inginocchiato, come farebbe un principe azzurro delle favole, con lo scenario suggestivo e ha donato l'attesissimo anello come pegno d'amore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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