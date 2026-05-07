Il giocatore della Virtus ha scelto San Luca per chiedere la mano alla propria compagna, come si vede in un video diffuso online. La proposta è avvenuta il 7 maggio 2026, nella città di Bologna. La notizia ha fatto subito il giro dei social e dei supporter della squadra, che hanno commentato il gesto con entusiasmo. La scena si è svolta davanti a amici e familiari, catturando l’attenzione di chi seguiva da vicino la vicenda.

Bologna, 7 maggio 2026 - Quante volte lo abbiamo scritto e quante volte, alla Virtus Arena, lo hanno pensato anche i tifosi: “Roba da Matt”. Dove Matt, ovviamente, sta per Matt Morgan, il giocatore che due anni fa Paolo Ronci, il direttore generale bianconero, ha scovato nel campionato inglese. E partita dopo partita, con le sue triple (talvolta ignoranti) e le sue zingarate, Matt si è preso un ruolo sempre più centrale nel gruppo bianconero. Sulla carta doveva essere l’alter ego di Carsen Edwards, spesso, in questa stagione,ha fatto meglio. Proposta di matrimonio in salsa bolognese. Che ha fatto Matt? Ha fatto la proposta di matrimonio alla sua ragazza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La proposta di matrimonio di Matt Morgan: il giocatore della Virtus ha scelto San Luca. Il video

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