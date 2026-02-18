Quaresima 2026 | Mercoledì delle Ceneri tra storia fede e il significato del rito millenario di purificazione

Il Mercoledì delle Ceneri del 18 febbraio 2026 ha aperto ufficialmente la Quaresima, un rito che risale a secoli fa e che rappresenta un momento di riflessione e purificazione per molti fedeli. In questa giornata, le ceneri vengono impresse sulla fronte come simbolo di penitenza e rinascita, mantenendo vivo un gesto antico tra le tradizioni religiose. Quest’anno, la cerimonia si è svolta in molte chiese italiane, attirando centinaia di persone che si preparano a vivere il periodo di penitenza.

Dalle Ceneri alla Speranza: Inizia la Quaresima, un Rito Millenario tra Fede e Società. Il Mercoledì delle Ceneri, osservato oggi 18 febbraio 2026, segna l’inizio della Quaresima, il periodo di quaranta giorni di preparazione spirituale alla Pasqua cristiana. Un rito antico, radicato in diverse tradizioni religiose, che invita i fedeli alla riflessione, alla penitenza e alla conversione interiore. L’imposizione delle ceneri, simbolo di fragilità e di mortalità, rappresenta un momento di umiltà e di consapevolezza per milioni di cristiani in tutto il mondo. Le Radici Storiche di un Simbolo di Penitenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 18 febbraio mercoledì delle ceneri, inizia la QuaresimaIl mercoledì 18 febbraio, giorno delle Ceneri, segna l’inizio della Quaresima nella diocesi.

Mercoledì delle Ceneri in cattedrale, primo appuntamento di Quaresima e veglia delle QuarantoreMercoledì 18 febbraio, l’Arcivescovo ha celebrato la Messa in cattedrale alle 18, dando inizio alla Quaresima e alla veglia delle Quarantore, dopo le funzioni delle 8 e delle 11.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.