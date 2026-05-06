Sono iniziati i lavori per l’allestimento dell’area camper a Serra Venerdì, nel rione di Matera. La nuova struttura si trova in via Serra Venerdì e prevede l’installazione di spazi dedicati ai veicoli ricreazionali. L’intervento è finanziato con fondi provenienti dal ministero, che contribuiranno al potenziamento delle strutture turistiche della città. La realizzazione di questa area mira a migliorare l’offerta ricettiva del quartiere.

? Cosa scoprirai Come cambierà la capacità ricettiva del rione Serra Venerdì?. Quanto incideranno i fondi ministeriali sul bilancio comunale di Matera?. Chi gestirà concretamente i lavori per la nuova area camper?. Quando saranno pronti i nuovi stalli in via dei Normanni?.? In Breve Investimento totale di 213.800 euro tra fondi ministeriali e risorse comunali.. Il dirigente Ignazio Oliveri ha gestito l'aggiornamento del progetto esecutivo.. L'area passerà da 12 a 22 stalli con superfici oltre 40 metri quadrati.. Cantiere affidato alla Regina Edilizia con tempi di esecuzione di 150 giorni.. Il Comune di Matera ha stanziato 213.800,00 euro per il completamento del progetto di via dei Normanni a Serra Venerdì, affidando i lavori alla ditta Regina Edilizia e Impianti s.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera: via ai lavori per l’area camper di Serra Venerdì

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