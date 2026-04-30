L’attesa per il ritorno di He-Man e i Dominatori dell’Universo sul grande schermo sta per finire. Amazon MGM Studios ha recentemente rilasciato due nuove featurette che offrono uno sguardo inedito sul cast di personaggi che popoleranno Eternia nel reboot di Masters of the Universe, previsto per l’estate 2026. I Cattivi di Eternia: Il debutto di Spikor, Tri-Klops e Karg. Se i primi trailer si erano concentrati sui protagonisti, i nuovi filmati accendono i riflettori sulla fazione dei cattivi. Per la prima volta, i fan possono ammirare in dettaglio alcuni dei villain più amati del franchise: Tri-Klops e Spikor: Finalmente mostrati in azione con un design fedele ma moderno.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Masters of the Universe: Skeletor guida l’esercito dei villain nel nuovo trailer

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