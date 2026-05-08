Massimo Mauro | Juve per la Champions servono 9 punti David? Povero

Un ex calciatore della squadra ha commentato la situazione attuale in vista della qualificazione alla Champions League, affermando che sono necessari nove punti per ottenere la qualificazione. Ha anche fatto riferimento a una persona di nome David, commentando il suo stato d’animo con una parola che indica compassione. Le sue parole sono state pubblicate da un sito online dedicato alla squadra.

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