Calcio Gasperini | Per la Champions servono 70 punti

L'allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che per qualificarsi alla Champions League è necessario conquistare almeno 70 punti, anche se potrebbe non bastare e potrebbe essere richiesto un punteggio più alto. La sua affermazione si basa sulle attuali valutazioni della competizione e sulle prestazioni delle squadre che si contendono i posti disponibili. La stagione prosegue con questa obiettivo in mente per le squadre coinvolte.

Roma, 28 feb. (askanews) – "Almeno 70 punti vanno fatti, ma probabilmente servirà anche qualcosa in più. Adesso serve uno strappo, tante vittorie di fila". Gian Piero Gasperini fissa l'asticella nella conferenza stampa dal centro tecnico "Fulvio Bernardini" di Trigoria, alla vigilia della sfida contro la Juventus. Sul ritorno di Francesco Totti in società, il tecnico scherza: "Di farlo giocare domani. Scherzi a parte, al momento non ho in mente ruoli particolari, concentriamoci sulla Juve". Guardando all'Europa League, Gasperini sottolinea come il sorteggio che mette di fronte due italiane "penalizzi per il ranking", pur riconoscendo che "in queste coppe bisogna alzare l'asticella e spesso la partita più importante è quella di andata: se non la approcci bene, poi rischi di non recuperare".