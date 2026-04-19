Sabatini avvisa il Napoli | Il quarto posto non è scontato La Juve e le altre sono in agguato Alla squadra di Conte servono questi punti per andare in Champions

Sabatini ha diffuso un messaggio attraverso il suo canale Youtube rivolto al Napoli, evidenziando che il quarto posto in classifica non è garantito. Ha sottolineato che la Juventus e altre squadre sono vicine in graduatoria e che alla squadra di Conte servono punti per assicurarsi la qualificazione in Champions League. La corsa al piazzamento europeo resta aperta e il finale di stagione sarà determinante.

di Francesco Spagnolo Sabatini attraverso il proprio canale Youtube si è soffermato sulla corsa per il quarto posto avvisando il Napoli in vista di questo finale di stagione. Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato con estrema lucidità il delicato momento attraversato dal Napoli attraverso un editoriale video sul proprio canale YouTube. Le sue riflessioni partono dalla recente sconfitta interna contro i biancocelesti: « Lazio 2, Napoli 0 al Diego Armando Maradona, con un rigore sbagliato da Zaccagni nel primo tempo e parato da Milinkovic-Savic. Che dire di questo Napoli? Intanto che ha consegnato quel che rimaneva dello scudetto all’Inter, che ha vinto il titolo meritatamente ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini avvisa il Napoli: «Il quarto posto non è scontato. La Juve e le altre sono in agguato. Alla squadra di Conte servono questi punti per andare in Champions» NAPOLI-JUVENTUS 2-1: SPALLETTI CAMBIA E CONTE RINGRAZIA Notizie correlate Calendario Juve, dentro alla volata Champions: partite a confronto con le altre pretendenti al quarto postoRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Juventus, quarto posto affidato…all’algoritmo! Quale squadra è favorita per andare in Champions League secondo i calcolidi Redazione JuventusNews24Juventus, quarto posto affidato all’algoritmo e il risultato non sorride assolutamente ai bianconeri. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sabatini: Conte rischia di perdere il secondo posto, altro che Napoli campione!; Sabatini: De Bruyne è un gioiello costosissimo messo su un abito casual; Sabatini avvisa: Il Milan se continua così mette seriamente a rischio il quarto posto che è vitale... Sabatini: Il Napoli ha un calendario agevole, ma attenzione: con Milan, Juve, Roma e Como...Il giornalista Sandro Sabatini, ha parlato del momento del Napoli sul suo canale Youtube. Le sue considerazioni: Lazio 2, Napoli 0 al Diego Armando Maradona, con un rigore sbagliato ... tuttojuve.com Sabatini: Napoli, occhio al quinto posto. Su De Bruyne c'è un verdetto ormai definitivoIn un editoriale il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Lazio. areanapoli.it Sabatini elogia Chivu e avvisa l’ambiente nerazzurro in vista di domenica facebook