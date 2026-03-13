Massimo Moratti commenta la situazione dell’Inter, sottolineando che il club dovrebbe far allenare Mkhitaryan a tirare in porta per ore. Secondo lui, se l’Inter conquista lo scudetto non sarebbe una cosa normale. Nonostante l’attuale primato in classifica con sette punti di vantaggio sul Milan, Moratti avverte che il derby perso non può essere ignorato e le preoccupazioni restano.

“Mettere in un angolino il derby stavolta non può bastare”. L’ Inter è prima in classifica con sette punti di vantaggio sul Milan, ma per Massimo Moratti questo non basta a cancellare le preoccupazioni dopo il derby perso. Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex presidente nerazzurro usa toni insolitamente duri, puntando il dito contro l’atteggiamento della squadra e alcune evidenti carenze emerse nelle ultime partite. Il problema, a suo giudizio, è soprattutto nella mentalità mostrata dalla squadra: “Deve tornare a correre e a giocare. Domenica a San Siro non ho visto il fuoco, la tensione. Inammissibile”. Per l’ex patron... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mkhitaryan alla Pinetina dovrebbero metterlo a sparare palloni in porta per ore. Se l’Inter vince lo scudetto non è una cosa normale”: parla Massimo Moratti

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