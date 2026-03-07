Davide Bonolis | Papà ha sofferto di più spero trovi qualcuna Con Angelo il compagno di mamma ho un rapporto bellissimo

Davide Bonolis è stato ospite a Verissimo insieme alla fidanzata Martina, dove ha parlato della separazione dei genitori. Ha riferito che suo padre ha sofferto di più e ha espresso il desiderio che trovi qualcuna. Ha anche descritto il rapporto positivo che ha con Angelo, il compagno di sua madre. La conversazione ha toccato aspetti familiari e personali legati a questa fase della vita.

Davide Bonolis a Verissimo con la fidanzata Martina parla della separazione dei genitori: "Papà ha sofferto di più". E ricorda il nonno e i 104 kg: "Da quel momento è scattato qualcosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Davide Bonolis: Papà ha sofferto di più, spero trovi qualcuna. Con Angelo, il compagno di mamma, ho un rapporto bellissimoDavide Bonolis a Verissimo con la fidanzata Martina parla della separazione dei genitori: Papà ha sofferto di più ... fanpage.it

