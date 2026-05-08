Marostica gatto colpito da 15 piombini vicino a un parco giochi

A Marostica un gatto è stato colpito da quindici piombini in prossimità di un parco giochi, sollevando domande sull’accaduto. Le autorità stanno indagando su come siano stati sparati tutti quei colpi in un’area abitata e chi siano i responsabili di aver scelto un luogo frequentato dai bambini come bersaglio. La scena ha suscitato attenzione tra i residenti e le forze dell’ordine.

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? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a sparare 15 colpi in un'area urbana?. Chi sono i responsabili che hanno scelto un parco giochi come bersaglio?. Quali indagini stanno seguendo le autorità per rintracciare il colpevole?. Come sta il gatto dopo l'operazione chirurgica per rimuovere i piombini?.? In Breve Enpa di Bassano del Grappa ha sporto denuncia formale alle autorità.. Gatto sopravvissuto dopo intervento chirurgico per rimuovere i piombini dal fianco.. Episodio avvenuto in via Levà vicino a un parco giochi per bambini.. Precedente simile di maltrattamento registrato nel 2023 in una valle limitrofa.. Un gatto è stato colpito da 15 piombini da caccia in via Levà a Marostica, ferendosi gravemente al fianco destro vicino a un parco giochi per bambini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marostica, gatto colpito da 15 piombini vicino a un parco giochi Notizie correlate Un gatto crivellato da piombini da caccia (a due passi da un parco giochi)“Siamo qui nuovamente a denunciare l’ennesimo caso di maltrattamento, l’ennesimo a carico di animali indifesi”. Leggi anche: Sarzana, orrore al parco giochi per bambini: nigeriano uccide e si cucina un gatto. Brambilla: inaccettabile. Ora sia punito Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Gatto colpito da 15 pallini di piombo a Marostica: Enpa denuncia l’ennesimo caso di violenza sugli animali; A Marostica colpi di fucile tra le case: gatto ferito da 15 pallini; Gatto colpito da 15 pallini a Marostica: è vivo dopo un intervento chirurgico; Crudeltà senza limiti, sparano a un gatto indifeso, colpito da 15 pallini: Profondo sdegno, presentata una denuncia. Gatto impallinato con 15 proiettili: Aiutateci a trovare il colpevoleQuindici proiettili sparati contro un essere indifeso. E’ quanto accaduto in via Levà a Marostica dove un gatto è stato impallinato da qualcuno che adesso ... ecovicentino.it Entrato nella storica azienda di Marostica esattamente cinquant'anni fa, nel 1976. Fu tra i primi a cogliere le potenzialità della moda legata alla montagna - facebook.com facebook