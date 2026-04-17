A Sarzana un episodio scioccante ha visto un uomo di nazionalità nigeriana uccidere un gatto e poi cucinarlo sulla graticola. La vicenda si è svolta in un parco giochi per bambini e ha suscitato reazioni di sdegno. Le autorità hanno annunciato che l’uomo sarà sottoposto a un procedimento legale. La notizia ha attirato l’attenzione di molti cittadini e ha sollevato interrogativi sulla tutela degli animali.

Uccide un gatto e lo butta sulla graticola per cucinarselo. Orrore e degrado sono diventati termini del nostro lessico, eppure non ci si rassegna mai. E non ci può rassegnare. Nessuna giustificazione o ricostruzione di sorta ci potrà mai anestetizzare di fronte a tanto orrore dispensato con una agghiacciante normalità e banalità del male. E allora, ci sono immagini che non vorremmo mai commentare, ma che fotografano più di qualsiasi statistica o analisi psicanalitica il fallimento totale di un certo modello di accoglienza. Ed è sulla scia di questo ragionamento elementare quanto veritiero – come tutte le realtà semplicistiche – che arriviamo a Sarzana, nello Spezzino, dove un parco pubblico – un’area dedicata al gioco dei bambini – si è trasformato nel teatro di una scena degna di un incubo preistorico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sarzana, orrore al parco giochi per bambini: nigeriano uccide e si cucina un gatto. Brambilla: inaccettabile. Ora sia punito

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