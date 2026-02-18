Renato Galletti, originario di Castiglion Fiorentino, ha ricevuto la cittadinanza onoraria perché, nonostante abbia raggiunto successi professionali in Svizzera, mantiene un legame stretto con il suo paese. La decisione del comune si basa sul suo impegno nel preservare le tradizioni locali e il patrimonio artistico, che ancora considera parte integrante della sua vita. Durante la cerimonia, è stato ricordato come Galletti continui a seguire con interesse gli eventi culturali di Castiglion Fiorentino, anche da lontano.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – I l comune di Castiglion Fiorentino ha riconosciuto la cittadinanza onoraria al castiglionese Renato Galletti oggi residente in Svizzera che “nonostante i successi professionali e i riconoscimenti ottenuti nella vita” – si legge nella motivazione – “nel nostro paese ha lasciato parte del proprio cuore, conservando un forte senso di appartenenza e una grande sensibilità verso le tradizioni di origine, il patrimonio artistico locale e la cultura del nostro territorio”. La decisione è stata presa unanimemente ieri dal consiglio comunale. Renato Galletti è nato, durante la Seconda Guerra Mondiale, a Castiglion Fiorentino da dove è partito giovanissimo per frequentare, prima, il Collegio dei Salesiani “Don Bosco” a Firenze e a Roma e, successivamente, un corso di cucina e la scuola alberghiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Renato Galletti cittadino onorario di Castiglion Fiorentino

