Oggi a Castiglion Fiorentino si celebra la festa di San Michele Arcangelo, il patrono della città da quasi cinque secoli. In occasione di questa ricorrenza, la rockstar Marky Ramone ha ricevuto la cittadinanza onoraria. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni locali, con la partecipazione di autorità e cittadini. La giornata si svolge tra eventi religiosi e momenti di festa pubblica, alla presenza di numerosi spettatori.

di Laura lucente È il giorno di San Michele Arcangelo, il patrono che veglia su Castiglion Fiorentino da quasi cinquecento anni. Processione, messa solenne, corteo storico e spettacolo pirotecnico scandiscono una festa che quest’anno si apre con un appuntamento insolito: la cittadinanza onoraria al batterista dei Ramones Marky Ramone, da qualche anno residente nel centro storico. La cerimonia è in programma alle ore 12 a Palazzo San Michele. Marc Steven Bell, questo il nome all’anagrafe di Marky Ramone, è nato a New York nel 1952 ed è stato dal 1978 fino allo scioglimento del gruppo nel 1996 uno dei protagonisti della scena punk rock mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglioni festeggia il patrono. La rockstar Marky Ramone diventa cittadino onorario

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