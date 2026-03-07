Per la Casa Bianca la guerra è intrattenimento il video imbarazzante e la furia di Ben Stiller contro Donald Trump

La Casa Bianca ha pubblicato un video che combina frammenti di film senza un filo logico, con l’obiettivo di rappresentare “la giustizia all’americana”. Il video ha suscitato reazioni di imbarazzo e critica, mentre Ben Stiller si è scagliato contro Donald Trump, accusandolo di aver alimentato un ambiente di caos e superficialità. La clip, definita dalla stessa Casa Bianca come intrattenimento, ha attirato attenzione per la sua natura controversa.