Per la Casa Bianca la guerra è intrattenimento il video imbarazzante e la furia di Ben Stiller contro Donald Trump

Da fanpage.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha pubblicato un video che combina frammenti di film senza un filo logico, con l’obiettivo di rappresentare “la giustizia all’americana”. Il video ha suscitato reazioni di imbarazzo e critica, mentre Ben Stiller si è scagliato contro Donald Trump, accusandolo di aver alimentato un ambiente di caos e superficialità. La clip, definita dalla stessa Casa Bianca come intrattenimento, ha attirato attenzione per la sua natura controversa.

La Casa Bianca ha diffuso un video imbarazzante. Un collage senza senso di spezzoni di film decontestualizzati al fine di celebrare "la giustizia all'americana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Casa Bianca usa una clip di Tropic Thunder e Ben Stiller replica: "La guerra non è un film!"L'attore e regista ha pubblicamente criticato un video pubblicato sui social, per sostenere i conflitti in corso, in cui vengono usate delle immagini...

Leggi anche: Trump, Messi e la guerra contro l’Iran: lo show alla Casa Bianca

Contenuti utili per approfondire Casa Bianca.

Temi più discussi: Meloni e la zavorra Casa Bianca, mossa per uscire dall’angolo; Iran, Casa Bianca: La Spagna collaborerà . Madrid smentisce; Benzina alle stelle dopo l'attacco all'Iran: Casa Bianca in difficoltà; Trump, la preghiera alla Casa Bianca: il video virale.

Casa Bianca sfrutta personaggi pop per spingere consenso sulla guerra in IranCasa Bianca, video pop per giustificare i raid in Iran sui social La Casa Bianca ha diffuso online un video ufficiale che celebra i bombardamenti cont ... assodigitale.it

casa bianca per la casa biancaOperazione Epic Fury: la Casa Bianca usa un video del videogioco GTALa Casa Bianca ha diffuso un video legato al videogioco GTA per accompagnare la comunicazione ufficiale sui tre obiettivi strategici dell’Operazione Epic Fury, la campagna militare ... ilmessaggero.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.