Per la Casa Bianca la guerra è intrattenimento il video imbarazzante e la furia di Ben Stiller contro Donald Trump
La Casa Bianca ha pubblicato un video che combina frammenti di film senza un filo logico, con l’obiettivo di rappresentare “la giustizia all’americana”. Il video ha suscitato reazioni di imbarazzo e critica, mentre Ben Stiller si è scagliato contro Donald Trump, accusandolo di aver alimentato un ambiente di caos e superficialità. La clip, definita dalla stessa Casa Bianca come intrattenimento, ha attirato attenzione per la sua natura controversa.
La Casa Bianca ha diffuso un video imbarazzante. Un collage senza senso di spezzoni di film decontestualizzati al fine di celebrare "la giustizia all'americana". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Casa Bianca usa una clip di Tropic Thunder e Ben Stiller replica: "La guerra non è un film!"L'attore e regista ha pubblicamente criticato un video pubblicato sui social, per sostenere i conflitti in corso, in cui vengono usate delle immagini...
