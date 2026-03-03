Donald Trump irride l' Iran la Casa Bianca pubblica le immagini dell' attacco Usa con la Macarena in sottofondo

La Casa Bianca ha diffuso un video che mostra l'operazione Epic Fury, l'attacco degli Stati Uniti contro una base in Iran. Nel filmato si vede un bombardamento con immagini di precisione, accompagnato dalla musica della Macarena in sottofondo. Donald Trump ha commentato l'evento commentando con toni di scherno e ironia, mentre le immagini sono state rese pubbliche ufficialmente.

Martedì 3 marzo, l’account ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato le immagini dell’attacco all’Iran in un video accompagnato, in sottofondo dalla Macarena. Una scelta che sembra irridere Teheran, visto il tenore sbarazzino del brano. Ad accompagnare la sequenza dei missili e delle esplosioni c’è anche il titolo dell’operazione militare, Epic Fury. La cosa sorprendente, però, è che il pezzo spagnolo, nel testo, parla proprio di un soldato. Il post della Casa Bianca su Instagram Cos'è la Macarena? Il sorprendente significato della canzone La scelta di Bill Clinton Il post della Casa Bianca su Instagram Centinaia di migliaia tra like e commenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

