Mario Del Pero | Donald Trump è l' espressione non la causa del buio della democrazia americana
«Oggi ci troviamo in un contesto in cui, alla Casa Bianca, c'è un presidente che non simula nemmeno di voler offrire un messaggio unitario e inclusivo, che butta benzina sulla crisi della democrazia, sulle divisioni degli Stati Uniti, che usa un lessico, violento e volgare. La violenza e la crudeltà sono veramente le cifre distintive della retorica trumpiana e fa politiche, per tanti aspetti, scopertamente autoritarie». La nostra idea di democrazia americana è quella che vede di fronte repubblicani e democratici. Donald Trump è fuori da questa dinamica? «Trump è espressione parossistica della polarizzazione, polarizzazione che è un...🔗 Leggi su Vanityfair.it
Mario Del Pero Buio americano
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Mario Del Pero: «Donald Trump è l'espressione, non la causa, del buio della democrazia americana»«È il buio profondo, è il buio di una democrazia in crisi. Di una crisi di cui Donald Trump è l'espressione, non la causa. Anche se poi una volta arrivato alla Casa Bianca ne diventa agente primario. vanityfair.it
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Trump e il ritorno dell’impero: l’America secondo Mario Del Pero Dalla “dottrina Donroe” alle tensioni con l’Europa, l’intervista analizza la seconda presidenza Trump tra imperialismo, nostalgia politica e nuovi equilibri globali. A cura di Andrea Minervini e Fran - facebook.com facebook
Sono stati oggi con noi: #Majed_Suliman, tecnico delle protesi di #Mousawat una ong locale che promuove l’inclusione delle persone disabili; Iraj Mesdaghi @iraj_mesdaghi, scrittore, attivista ed ex prigioniero politico iraniano. vive in esilio ed è vicino a #Rez x.com