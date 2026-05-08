«Oggi ci troviamo in un contesto in cui, alla Casa Bianca, c'è un presidente che non simula nemmeno di voler offrire un messaggio unitario e inclusivo, che butta benzina sulla crisi della democrazia, sulle divisioni degli Stati Uniti, che usa un lessico, violento e volgare. La violenza e la crudeltà sono veramente le cifre distintive della retorica trumpiana e fa politiche, per tanti aspetti, scopertamente autoritarie». La nostra idea di democrazia americana è quella che vede di fronte repubblicani e democratici. Donald Trump è fuori da questa dinamica? «Trump è espressione parossistica della polarizzazione, polarizzazione che è un...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mario Del Pero: «Donald Trump è l'espressione, non la causa, del buio della democrazia americana»

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