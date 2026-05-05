Del Pero | l’ombra di Trump minaccia la democrazia e l’economia

Un nuovo capitolo si apre tra le tensioni commerciali e le decisioni politiche degli Stati Uniti, con particolare attenzione alle ripercussioni sui distretti economici della Romagna. Le recenti misure di dazio adottate dal governo americano coinvolgono direttamente le aziende locali, creando incertezza su esportazioni e profitti. La situazione solleva preoccupazioni sulla stabilità economica regionale e sulle possibili conseguenze di un approccio che mette in discussione rapporti commerciali consolidati.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dazi americani le aziende della Romagna?. Perché la politica di Trump mette in crisi i distretti romagnoli?. Come può l'Europa rispondere ai blocchi commerciali imposti da Washington?. Quali rischi corre la democrazia americana con la nuova leadership?.? In Breve Valerio Baroncini modera il dibattito presso la sede Confindustria Romagna di Forlì.. L'analisi approfondisce il volume Buio americano pubblicato dalla casa editrice Mulino.. I dazi americani e la crisi energetica nel Golfo Persico colpiscono l'export romagnolo.. Del Pero suggerisce all'Europa di agire come unico blocco negoziale contro Washington.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Del Pero: l’ombra di Trump minaccia la democrazia e l’economia Liz Truss & Rupert Lowe REVEAL What's Really DESTROYING BRITAIN Right Now Notizie correlate South Pars, il giacimento di gas che può far saltare l’economia mondiale: Israele colpisce, Trump minacciaNelle scorse ore, Israele ha colpito gli impianti iraniani del South Pars, il più grande giacimento di gas naturale del pianeta. “Io però voto no al referendum”, 18enne avvicina Giorgia Meloni per un selfie. La premier: “Come voti no? È la democrazia”Avvicina la premier Giorgia Meloni, le chiede un selfie e mentre lei sorride le diche con un sorriso un po’ beffardo: “Io però voto no al referendum,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Confindustria. Lo storico: Dazi e non solo. Trump soffia sul fuoco; L’ombra del Medio Oriente sull’economia: allerta dalla BCE; Salario giusto e nodo appalti: il dl Primo maggio alla prova del Terzo settore; Caso Rocchi, c’è l’ombra del commissariamento della Figc.