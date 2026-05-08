Marino Marini a Pistoia | visita guidata gratuita tra museo e città

A Pistoia si svolge una visita guidata gratuita dedicata alle opere di Marino Marini, che coinvolge sia il museo sia il centro storico. Il percorso si snoda tra le sale di Palazzo Fabroni e alcune zone della città, collegando le opere dell'artista alle ambientazioni urbane. La visita sarà condotta da una guida specializzata che accompagnerà i partecipanti attraverso i luoghi e le opere esposte.

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? Domande chiave Come si collegano le opere di Marini ai luoghi di Pistoia? Chi guiderà il percorso tra Palazzo Fabroni e la città? Come prenotare i posti limitati per la visita a Giovanni da San Giovanni? Perché i musei civici scelgono ricercatori accademici per queste visite??? In Breve Visita Marini martedì 12 maggio ore 17 con Gianmarco Russo a Palazzo Fabroni. Prenotazione obbligatoria via numero verde 800 012146 entro le ore 13 del giorno precedente. Giovedì 14 maggio visita Giovanni da Sa .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marino Marini a Pistoia: visita guidata gratuita tra museo e città Notizie correlate Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, visita guidata nella dimora set della serie tv “Il Gattopardo”Sabato 9 maggio alle ore 17, visita esclusiva alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più... Visita guidata: A giro tra le opere d’arte, Pisa museo a cielo apertoDai capolavori medievali alla Street Art contemporaneaSpesso camminiamo per le strade di Pisa con il naso all’insù, ma quanto conosciamo davvero il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Marino Marini: il cavallo e il cavaliere; Marino Marini: la pittura e Pistoia; Primavera al Museo 2026: le aperture e le iniziative dei Musei Civici a Pistoia; Quale futuro per il centro storico di Pistoia? Ecco cosa chiedono i cittadini. Contesa infinita a Pistoia per le opere di MariniDi certezze, poche. Se non una, la più visibile e dolorosa: il patrimonio del maestro negato, per via di una struttura – il Museo Marino Marini a Pistoia, a Palazzo del Tau, casa di oltre un centinaio ... lanazione.it Museo Marini a Pistoia, riaperture straordinarie a luglioIl museo Marino Marini di Pistoia, dopo quattro anni di chiusura, riapre al pubblico sebbene in modo parziale il prossimo luglio. Verranno esposte, nei locali al piano terra e nella attigua ex chiesa ... ansa.it GOOD MORNING Marino Marini (Italian, 1901–1980) | The Angel of the City [L'angelo della città] 1948 (cast 1950) Bronze 175 x 176 x 106 cm Peggy Guggenheim Collection, Venice - facebook.com facebook #fotodelgiorno: Marino Marini nel suo studio a Milano nel 1972 x.com