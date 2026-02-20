Visita guidata | A giro tra le opere d’arte Pisa museo a cielo aperto

Perché molte persone ignorano le opere d’arte di Pisa? La causa risiede nella mancanza di occasioni di scoperta guidata. Per questo, il Comune ha organizzato una visita che porta i partecipanti tra le strade della città, svelando i tesori nascosti. Durante l’itinerario, si ammirano affreschi medievali, statue antiche e murales di street art contemporanea. L’obiettivo è rendere più accessibile e interessante il patrimonio artistico locale. La passeggiata si svolge ogni fine settimana e si conclude davanti alla Torre Pendente.

Dai capolavori medievali alla Street Art contemporaneaSpesso camminiamo per le strade di Pisa con il naso all'insù, ma quanto conosciamo davvero il patrimonio artistico che ci circonda? Questo tour è un viaggio eclettico che attraversa i secoli: dai fregi marmorei delle chiese medievali alle esplosioni di colore dei murales contemporanei.Un'occasione unica per scoprire che l'arte non è chiusa solo nei musei, ma vive nei profili dei palazzi, nelle statue silenziose e nelle pale d'altare nascoste nel cuore della città.Dettagli dell'appuntamentoQUANDO: 20 settembreORARIO: 16:00RITROVO: Piazza Vittorio Emanuele II (sotto la statua del Re)COSTO: € 12,00Cosa scopriraiMurales contemporanei: L'anima moderna e urbana di Pisa.