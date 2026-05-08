Marina Berlusconi ora vuole la Lega L’incontro segreto che terrorizza Salvini

Un incontro riservato si è svolto recentemente a Milano, coinvolgendo Marina Berlusconi e altri esponenti politici. La riunione, tenutasi in un’abitazione di corso Venezia, ha suscitato molte discussioni all’interno del centrodestra, alimentando voci su possibili cambiamenti nelle alleanze e sugli equilibri di potere. La notizia ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori politici, che seguono con attenzione gli sviluppi futuri.

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Il recente incontro riservato avvenuto nell’abitazione milanese di corso Venezia ha innescato un vero e proprio terremoto politico all’interno del centrodestra, alimentando speculazioni su possibili rimpasti di alleanze e nuovi equilibri di potere. La notizia del colloquio, che avrebbe dovuto restare segreto, è trapelata solo successivamente, cogliendo di sorpresa perfino il segretario della Lega Matteo Salvini, che non era stato informato dell’iniziativa. Questo episodio ha generato un clima di forte agitazione nei corridoi del Palazzo, dove parlamentari e analisti cercano di decifrare le reali intenzioni della presidente di Fininvest e del suo interlocutore.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Marina Berlusconi ora vuole la Lega. L’incontro segreto che terrorizza Salvini Notizie correlate Leggi anche: Incontro Tajani-Marina Berlusconi: i nodi ancora da sciogliere Forza Italia, si allontana l’incontro tra Tajani e Marina BerlusconiComplici l’agenda fitta di impegni della presidente di Mediaset e le festività pasquali, ma anche l’infuocato clima geopolitico, si allontana... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Zaia, incontro segreto con Marina Berlusconi: intesa sui temi liberali; Forza Italia, Marina Berlusconi resta fuori: tensioni in Campania e appello all’unità; Protagonismo Quirinale. L'ambizione di Marina Berlusconi: dare le carte per il post-Mattarella; Paolo Mieli: Dietro alla querela di Nordio c'è Giorgia Meloni. Marina Berlusconi ora vuole la Lega. L’incontro segreto che terrorizza SalviniIl recente incontro riservato avvenuto nell'abitazione milanese di corso Venezia ha innescato un vero e proprio terremoto politico all'interno del ... thesocialpost.it Zaia, incontro segreto con Marina Berlusconi: intesa sui temi liberaliFaccia a faccia all’insaputa di Salvini a casa della presidente Fininvest. Si è parlato anche di progetti editoriali ... repubblica.it "Marina #Berlusconi ci racconta come vede il contesto politico e mi parla molto bene di #Tajani, mi dice sempre che va sostenuto, che è il nostro leader, gli è riconoscente per aver fatto sopravvivere Forza Italia alla morte del Cavaliere", dice @Paolo_Zangrillo x.com Da quando Marina Berlusconi ha fatto capire dove si colloca il baricentro decisionale, il partito si è sdoppiato. Da un lato Antonio Tajani, segretario e volto istituzionale, dall’altro la famiglia, che senza esporsi formalmente orienta scelte e uomini facebook