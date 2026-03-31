L'incontro tra il leader di Forza Italia e Marina Berlusconi non si è tenuto a causa degli impegni della presidente di Mediaset e delle festività pasquali. La riunione era prevista, ma è stata rinviata senza una nuova data stabilita. La decisione di posticipare si è verificata in un momento di intensi impegni personali e professionali per entrambe le parti.

Complici l’agenda fitta di impegni della presidente di Mediaset e le festività pasquali, ma anche l’infuocato clima geopolitico, si allontana l’atteso faccia a faccia tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, che dovrebbe avere come obiettivo quello di abbassare i toni in casa azzurra dopo la batosta del referendum. L’incontro non è in programma nelle prossime due settimane, come minimo. Intanto il clima resta teso. Stefania Craxi e Maurizio Gasparri (Imagoeconomica). Dopo Gasparri potrebbe saltare anche l’altro capogruppo Barelli. La sconfitta referendaria ha portato a degli scossoni nel partito. Disarcionato Maurizio Gasparri, sfiduciato dai senatori azzurri e sostituito da Stefania Craxi alla guida del gruppo parlamentare a Palazzo Madama: un avvicendamento, questo, benedetto da Marina Berlusconi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Forza Italia, si allontana l’incontro tra Tajani e Marina Berlusconi

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