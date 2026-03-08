A giudicare dai gioielli che brillano questa stagione Marilyn Monroe aveva proprio ragione

Questa stagione si distingue per i gioielli che dominano le vetrine, con pezzi in oro, diamanti e pietre colorate. Orecchini, bracciali e collane si presentano con forme ben definite e tonalità intense. I gioielli si fanno notare per la loro lucentezza e per i dettagli curati, attirando l’attenzione di chi ama i pezzi vistosi e ricchi di colore.

In oro, con diamanti e pietre colorate. Orecchini, bracciale, collana. Forme definite e nuance piene. I nuovi gioielli per la Primavera Estate 2026 variano nello stile, ma condividono l'alto tasso di pregio, il design contemporaneo. E una luminosa, esclusiva bellezza. Quali sono i modelli più preziosi su cui puntare in questa stagione? L'effetto wow è (sempre) assicurato. E indossarli nel quotidiano è più semplice di quel che sembra. Sembrano usciti da un vecchio portagioie, e invece sono tra i più desiderati del momento.