Rosa Elettrica | il trailer e la data di uscita della nuova serie Sky con Maria Chiara Giannetta

È stata diffusa la data di uscita della nuova serie Sky intitolata “Rosa Elettrica”, con Maria Chiara Giannetta nel ruolo principale. La serie, ispirata al romanzo di Giampaolo Simi pubblicato da Sellerio Editore, ha anche pubblicato il trailer ufficiale. La produzione è stata annunciata come una delle prossime uscite sulla piattaforma Sky, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Trama, cast e data di uscita del nuovo action thriller Sky ispirato al romanzo omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore Maria Chiara Giannetta è protagonista di una nuova serie Sky Original, “Rosa Elettrica”, ispirata al romanzo omonimo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore. Si tratta di un actionthriller on the road girato in diverse regioni d'Italia dal Lazio all'Emilia Romagna, fino a passare per la Campania, scritto da sole sceneggiatrici donne. I due protagonisti della serie sono una poliziotta e un ragazzino che intraprenderanno un viaggio attraverso l'Italia che diventerà metafora di crescita personale e scoperta del sé. 🔗 Leggi su Today.it

Rosa Elettrica In fuga con il nemico, il teaser trailer

Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, il teaser trailer della serie tv con Maria Chiara Prodotta da Sky Studios e Cross Productions, la serie Sky Original in sei episodi adatta liberamente l'omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi ed è diretta da Davide Marengo. In esclusiva su Sky

