Nelle ultime settimane, l’ex allenatore del Chelsea è stato collegato al Napoli. Dopo l’addio alla squadra londinese, Maresca ha espresso il desiderio di tornare ad allenare nel calcio professionistico il prima possibile. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con il candidato presidente della società partenopea, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le decisioni prese. La situazione resta in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Nelle ultime settimane il tecnico ex Chelsea è stato accostato al Napoli Enzo Maresca vuole tornare ad allenare al più presto dopo la fine dell’avventura con il Chelsea. Ad oggi non è ancora chiaro se il divorzio sia avvenuto per volontà dello stesso tecnico di Pontecagnano Faiano o del club inglese. Come spesso succede, la verità potrebbe trovarsi nel mezzo. In questi mesi il 46enne è stato accostato principalmente a due panchine: quella del Manchester City, dove ha già lavorato proprio come vice di Guardiola, e quella del Napoli. Maresca in Serie A, cambia tutto: incontro con il presidente (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Maresca...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Maresca in Serie A, cambia tutto: incontro con il candidato presidente

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